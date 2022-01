Ciro Gomes: “Erros e manipulação levaram a um louco farsante”

“Mais uma vez querem anestesiar os brasileiros dizendo que é melhor eleger quem vender uma falsa ‘paz e amor’, do que alguém que desafie e proponha mudanças profundas neste modelo que nos aprisiona. Dizem que se mexermos no que aí está virá o caos, quando, na verdade, o caos virá se deixarmos tudo caminhar no rumo que eles traçaram. A fórmulazinha hipócrita da falsa “paz e amor” é a mais descarada forma de servidão e corrupção que já inventaram. Quem primeiro importou isso para o Brasil foi Fernando Henrique; e depois Lula o imitou de forma ostensiva e desavergonhada. Seus sucessores foram tropeçando na mediocridade repetitiva e monótona, até que os erros acumulados e a manipulação grosseira levaram a maioria dos brasileiros a votar, enganados, em um louco farsante (…) Todos estes presidentes repetiram – e querem continuar repetindo – a mesma história. O mesmo modelo econômico e a mesma governança política apoiada no conchavo e na corrupção.”

(Ciro Gomes, candidato presidencial do PDT.)