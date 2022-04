Ciro a Lula: “Você loteou a Petrobras e entregou Furnas a Eduardo Cunha”

“Ô Lula, você tá dizendo aí que aceita debater. Aceite debater comigo, seu velho companheiro, né, amigo aí de tantos anos… Vamos debater se é verdade ou não é verdade que você loteou a Petrobras. Eu levo os nomes, levo os escândalos, levo os valores que foram roubados, os processos que eu recebi porque denunciei na época. Lula, você entregou Furnas [Centrais Elétricas, subsidiária da Eletrobras] para o Eduardo Cunha [ex-presidente da Câmara condenado por corrupção]. Isso tudo aconteceu na cara da freguesia. Me chama pra fazer um debate no Instituto Lula. Com todo o respeito, mas nós vamos debater as causas da tragédia brasileira, o que que aconteceu com o povo brasileiro, que nos deu tantas vitórias, para dar quase 70% de votos ao Bolsonaro? Foi pelo projeto do Bolsonaro? Não existia esse projeto. Foi pela história do Bolsonaro? A história do Bolsonaro é a de um picareta do Centrão, como agora ele próprio se reassumiu. Sabe porque, Lula, o Bolsonaro virou presidente do Brasil e essa tragédia tá acontecendo? Pela sua irresponsabilidade. Pela sua falta de comportamento. Pelos seus conchavos. Isso é o que nós, brasileiros, temos que debater. Eu não vou deixar, ‘seu’ Lula. Você não vai ficar na lambança aí. Nós vamos discutir sério o Brasil.”

(Ciro Gomes, candidato presidencial do PDT, sobre a declaração do adversário Lula, do PT, em reunião com dirigentes da Federação Única dos Petroleiros, de que está disposto a defender suas ideias sobre a Petrobras “em qualquer debate, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do Brasil”.)