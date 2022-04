Chefe militar dos EUA: “Estamos enfrentando as potências China e Rússia”

“A invasão russa da Ucrânia ameaça minar não apenas a paz e a estabilidade europeias, mas a paz e a estabilidade globais que meus pais e uma geração de americanos lutaram tanto para defender. Estamos agora enfrentando duas potências globais, China e Rússia, cada uma com capacidades militares significativas. Ambas pretendem mudar fundamentalmente as regras baseadas na ordem global atual. Estamos entrando em um mundo que está se tornando mais instável e o potencial para um conflito internacional significativo está aumentando, não diminuindo (…) Acho que a ideia de dissuadir [Vladimir] Putin de invadir a Ucrânia, pelos Estados Unidos, exigiria o comprometimento das forças militares dos EUA, e acho que isso arriscaria um conflito armado com a Rússia, o que eu certamente não teria aconselhado (…) O objetivo das sanções é impor custos significativos caso ele invadisse, esses custos significativos, as sanções em combinação com os controles de exportação, estão pesando nas costas da economia russa enquanto falamos.”

(General Mark Milley, chefe do Estado Maior dos Estados Unidos, em audiência no Comitê de Serviços Armados da Câmara, em Washington.)