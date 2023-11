VEJA Mercado em Vídeo

O novo rombo nas contas do Brasil e entrevista com Hulisses Dias

As bolsas europeias são negociadas entre perdas e ganhos na manhã desta quinta-feira, 23. O Ibovespa fechou em alta na véspera apesar de o governo federal revisar a previsão de déficit das conta públicas para 2023. O rombo passou de 141 bilhões para 177 bilhões de reais. A mudança aumenta o temor de que a meta de déficit zero não seja cumprida em 2024. As ações da Petrobras enfrentam volatilidade em razão da expectativa de anúncio do plano de investimentos da estatal até 2028. Membros da alta cúpula do governo têm se reunido desde o início da semana para discutir o tema e o mercado especula as possíveis mudanças que serão impostas pela nova gestão. Diego Gimenes entrevista Hulisses Dias, analista independente de ações.