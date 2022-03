Charge do JCaesar

Giro VEJA

Trocas no governo Bolsonaro e a decisão de Eduardo Leite de permanecer no PSDB são os destaques do dia

O governo do presidente Jair Bolsonaro abriu a semana em clima de faxina, preparando o terreno para a campanha eleitoral. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, pediu exoneração do cargo, num movimento para estancar o impacto da farra comandada por pastores evangélicos na distribuição de recursos da pasta.