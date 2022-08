Chanceler do Chile sobre Bolsonaro: “Esta não é a forma de fazer política”

“Em nome do governo do Chile, quero fazer uma declaração sobre as declarações feitas pelo presidente [Jair] Bolsonaro do Brasil em um debate eleitoral, onde ele acusou diretamente o presidente Gabriel Boric de ter queimado o Metrô [em manifestações e antes de assumir a presidência]. Como governo, parece-nos que estas declarações são muito graves, obviamente são absolutamente falsas. Lamentamos que num contexto eleitoral sejam utilizadas utilizadas e polarizadas as relações bilaterais através de desinformação e notícias falsas. A desinformação e as notícias falsas, como já foi apontado noutras ocasiões, corroem a democracia, mas neste caso corroem também a relação bilateral. Estamos absolutamente convencidos de que esta não é a forma de fazer política. E, além disso, não é a forma de fazer política quando se trata de dois chefes de Estado democraticamente eleitos, onde existe uma relação de respeito, para além da diferença ideológica.”

(Antonia Urrejola, chanceler do Chile.)