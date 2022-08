“Mesmo que suprimam [a fala], eu faço valer o meu direito de falar e de votar. Nós, mulheres, não temos cerimônia.”

(Cármen Lúcia, juíza do Supremo Tribunal Federal, depois de ser interrompida diversas vezes por Luiz Fux, Kassio Nunes Marques, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli no plenário do tribunal.)