Câmara dos EUA: “Trump fez acordo para fraudar eleições”

“O Comitê da Câmara tem evidência suficiente para concluir que o presidente [Donald Trump] e os membros de sua campanha participaram de uma conspiração criminosa para fraudar os Estados Unidos (…) A evidência respalda a conclusão de que o presidente Trump, seu advogado e vários outros fizeram um acordo para defraudar os EUA ao interferir no processo de certificação eleitoral, difundir informação falsa sobre fraude eleitoral e pressionar funcionários públicos para que modificassem os resultados das eleições.”

(Trecho de moção judicial de 221 páginas do Comitê de Câmara de Representantes que investiga o ataque de 6 de janeiro do ano passado à sede do Congresso, em Washington. O documento foi apresentado ontem num tribunal da Califórnia pelos advogados do comitê legislativo em processo civil aberto pelo advogado de Donald Trump, John Eastman, um dos acusados de arquitetar a fraude eleitoral. É a primeira indicação objetiva de que a Câmara, de maioria democrata, avalia uma ação criminal contra Trump e aliados, segundo os repórteres Lucas Broadwateryalan feuer, Michael S. Schmidt e Maggie Haberman, do New York Times, que divulgaram os papéis ontem à noite.)