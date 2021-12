“Brasil está totalmente desajustado, não planeja a sua educação”

O Brasil está totalmente desajustado. O Brasil não planeja a sua educação. Não foi fácil chegar a esse resultado [no orçamento de 2022], muito dele contrário a minha visão. Mas, irresponsavelmente, dizem que o Brasil pode apagar tudo e começar do zero e construir outro orçamento? Não digam isso! O povo brasileiro fala da fome, o Congresso fala da fome e não vai aprovar o auxílio? Todo mundo está cumprindo a sua tarefa aqui. A minha não é fugir. Você é voto vencido em determinadas horas. Como eu gostaria que esse orçamento fosse diferente, como! O que eu poderia dizer? ‘Não aceito o papel de presidente’ [da Comissão Mista de Orçamento]? Não, estou aqui disposta! Aqueles que tinham, como eu, uma diferença em relação ao fundo eleitoral deveriam ter ido votar na Comissão de Orçamento. Não foi uma ou duas vezes que eu falei, vamos diminuir o fundo e colocar o recurso na educação. Quem quer fazer não espera acontecer. Eu já estive na tribuna fazendo discurso, e todo o meu coração reagia, e meu corpo e minha mente protestavam com tudo que acontecia. Mas, se houver uma oportunidade, como tivemos e aproveitamos, de mudar o foco do orçamento para resgatar, recompor o orçamento da educação, que só perdia nos últimos três, quatro anos… E nós recuperamos. Por que é que eu deveria perder essa oportunidade de estar ali, organizando um trabalho para que a gente tivesse uma construção positiva? Eu quero dizer que eu aprendi a ser construtora, e não demolidora.”

(Rose de Freitas, senadora pelo MDB do Espírito Santo e presidente da Comissão Mista de Orçamento.)