Bolsonaro: “Somos exemplo de patriotismo e honestidade”

“O Brasil é uma grande nação, é um grande país, mas que até pouco tempo era roubado pela ‘esquerdalha’ que estava no poder. O nosso país não quer mais corrupção. O nosso país quer ordem e prosperidade. Façam comparações dos quatro anos do meu governo com os quatro de outro que foi presidente qualquer no passado (…) Somos exemplo de patriotismo e honestidade. Por falar em patriotismo, como é bonito, pelas minhas andanças pelo Brasil, cada vez mais ver as cores verde e amarelo predominantes. A nossa bandeira é o nosso símbolo, é a certeza de nós termos uma pátria. Nós respiramos liberdade (…) Um país que não quer a volta da ideologia de gênero nas escolas; um país que não quer liberdade às drogas; um país que respeita a vida desde a sua concepção; um país que não quer se alinhar ao comunismo de outros locais do mundo; um país onde o seu presidente e majoritariamente o seu povo prefere a propriedade privada; um país que prega cada vez mais a liberdade de crença do seu povo (…) Além das questões materiais que são importantes para nós aqui na terra, vocês veem o esforço do governo em lutar para que a nossa inflação diminua, para que os preços dos combustíveis também caiam.”

(Jair Bolsonaro, ontem. O governo deve “queimar” o equivalente a R$ 32 bilhões em subsídios aos preços da gasolina durante a temporada eleitoral.)