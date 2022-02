Bolsonaro sobre Lula e o PT: “Se voltar, é para desviar o dobro” 

“Pedi que dois gerentes explanassem como foi a Petrobras administrada de 2003 a 2016. Só vou tocar num item: endividamento de 900 bilhões de reais que vocês que ‘botam’ combustível no carro pagam. Quase um trilhão de reais mal gerido ou desviado. Esse é um retrato três por quatro da nossa querida Petrobras. Também a Caixa mostrou, há poucas semanas, os prejuízos nesse período vermelho da República. Foram 45 bilhões de reais desviados. Na semana passada, o BNDES também mostrou como péssimas administrações, ou desvios, levaram a um prejuízo de 500 bilhões de reais ao banco. Eu quero toda semana mostrar alguma coisa. Amanhã quero mostrar o ‘tronco de pinga’: 3,5 bilhões de reais que foram pro espaço numa estatal nossa em Minas Gerais… Vamos mostrar o que aconteceu com o Brasil de 2003 a 2016. Parte do preço do combustível é alto pela péssima administração ou roubalheira do passado. E quando se fala em desvios (…), tem gente que acha que quem desviou tem que voltar [ao poder]. Se voltar, é para desviar o dobro, porque gostaram.”

(Jair Bolsonaro, candidato do Partido Liberal à reeleição, em crítica ao adversário Lula, do PT.)