“Bolsonaro se convenceu: não pode mais dar munição para atirarem nele”

“O nosso termômetro é a rua. Veja onde Bolsonaro anda e como ele é recebido? O Lula não pode sair na rua que é hostilizado, como ele tem 40%? O que enxergamos nessas pesquisas é que não é um voto no Lula, mas uma certa rejeição ao Bolsonaro neste momento, muito em função da percepção de que ele seria contra a vacina. Então, não são votos do Lula (…) O comportamento de Bolsonaro de três semanas para cá já é outro. Porque ele se convenceu de que não pode mais ficar dando munição para atirarem nele, injustamente. A partir do momento em que o Bolsonaro conseguir transmitir tudo o que ele fez, a população perceberá que ele fez a coisa correta, essa rejeição diminuirá. Não estamos preocupados com Lula.”

(Flávio Bolsonaro, senador pelo PL do Rio e possível coordenador da campanha de reeleição do pai e presidente, a Jussara Soares, do Globo.)