Bolsonaro quer vender Petrobras, PPSA e Eletrobras, diz novo ministro

“Meu primeiro ato como ministro de Minas e Energia é solicitar ao ministro Paulo Guedes, presidente do conselho do PPI [Programa de Parcerias de Investimentos], que leve ao conselho a inclusão da PPSA [Pré-Sal Petróleo S.A.] no PND [Plano Nacional de Desestatização] para avaliar as alternativas para a sua desestatização. Ainda como parte do meu primeiro ato, solicito também o início dos estudos tendentes a proposição das alterações legislativas necessárias a desestatização da Petrobras (…) Precisamos dar prosseguimento ao processo de capitalização da Eletrobras. É fundamental avançarmos no projeto, sinal importante para atrair mais capital ao Brasil e mostrar que o Brasil é o porto seguro do investimentos. Deixo claro que essa meta, esse objetivo e esse norte foram expressamente apoiados pelo presidente Bolsonaro. Tudo o que estou falando tem 100% de aval do presidente da República.”

(Adolfo Sachsida, novo ministro de Minas e Energia.)