Bolsonaro: “Perder uma eleição na democracia é natural”

“Perder uma eleição na democracia é natural. Faz parte da regra, mas não podemos perder a democracia em uma eleição. Sabemos o que o outro lado fez em 14 anos, roubou a Petrobras em R$ 900 milhões (…) Se for a vontade Deus, vamos atrás dos indecisos e até de quem está do outro lado e não sabe da verdade (…) Um povo armado é sinal que ele jamais será escravizado. Tem critérios. Quem tem condições, compre sua arma de fogo para sua defesa e para a defesa do seu país.”

(Jair Bolsonaro.)