Bolsonaro dribla Johnson e justifica solidariedade a Putin

Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, telefonou para Jair Bolsonaro na noite de quinta-feira.

Foi conversa curta. Johnson falou sobre as “ações repugnantes” da Rússia contra civis na Ucrânia. “O mundo não pode permitir que a agressão do presidente Putin tenha sucesso” — argumentou.

O primeiro-ministro britânico fracassou na tentativa de obter a cooperação de Bolsonaro na condenação coletiva à guerra de Vladimir Putin.

Em Londres divulgou-se o telefonema, sem detalhes sobre a reação de Bolsonaro. No Palácio do Planalto e no Itamaraty manteve-se o habitual silêncio.

Vinte quatro horas depois, no seu programa eleitoral transmitido por redes sociais, Bolsonaro apresentou em público, pela primeira vez, uma explicação para a “solidariedade” a Vladimir Putin, a que deixou explícita em visita ao Kremlin há vinte dias.

Indicou eterna gratidão ao líder russo: “Não é de hoje que tem alguns países de olho na floresta amazônica (…) Em pelo menos dois momentos, quando se discutia a questão climática, tá, alguns chefes de estado, conhecidos por todos nós, quiseram discutir a soberania amazônica. E um chefe de Estado — no caso o da Rússia, né —, vetou aquela discussão, e não se tocou mais no assunto. Ou seja, nós temos parceiros que nos ajudam nessas questões. A Amazônia é nossa, a soberania não pode ser relativizada.”

No mundo de Bolsonaro, Putin impediu que a soberania brasileira sobre a Amazônia fosse “relativizada” num debate (sobre o qual não deu detalhes). Logo, o Brasil bolsonarista deve solidariedade a Putin quando ele promove uma guerra expansionista, invade o território vizinho e “relativiza” a soberania da Ucrânia.

Já havia exposto esse argumento em reuniões com oficiais militares da ativa e diplomatas profissionais. Deles ouviu ponderações convergentes: legitimar a invasão militar de qualquer país equivale a dar um tiro no pé. O Brasil é dono de 60% do despovoado território da bacia amazônica — o restante é partilhado entre oito países — e resolveu todos os seus conflitos de fronteira pela negociação diplomática ou arbitragem.

Com Bolsonaro embarcado no erro infinito, a diplomacia profissional produz elipses na tentativa de conter os danos.

O resultado é um governo em conflito com a própria identidade, sem rumo diante da guerra imperial de Putin, e transmitindo a mensagem de leniência com a barbárie.

O tcheco Karl Deutsch, cientista político, dizia que a diferença entre o erro médico e o erro em política externa é que, para o erro em relações internacionais, é necessário um cemitério muito maior.

Bolsonaro conseguiu a proeza do erro duplo — na gestão da pandemia e no apoio à guerra de Putin.