Bolsonaro faz comício, deixa conta para eleitor e mantém um mistério

Jair Bolsonaro inova na tática de campanha: junta motociclistas, interdita rodovia importante em pleno feriado, faz um comício de reeleição, depois, vai à praia. Na poeira, deixa um mistério para o eleitorado

A conta da festa de campanha acaba espetada no bolso dos eleitores, a favor ou contra sua reeleição. A segurança do evento de ontem, por exemplo, vai custar cerca de um milhão de reais aos paulistas.

Essa forma de comício ganhou dinamismo no ano passado. Neles, Bolsonaro encontrou uma forma eficiente de amplificar a lembrança da candidatura nos Estados, com destaque nos noticiários, com custos quase integralmente pagos pelos cofres públicos — segurança local, supervisionada pela Polícia Federal e Forças Armadas, com uso de aviões e helicópteros. A hora de vôo não custa menos de R$ 14 mil, segundo a contabilidade de Valdemar Costa Neto, dono do Partido Liberal.

Nos comícios diz o que quer, como sempre, sem se preocupar com realidade. Culpa o Judiciário pelas agruras, às vezes o Congresso, demoniza os adversários e segue em frente.

Quem escutou o candidato à reeleição nos últimos cinco comícios, por exemplo, voltou para casa sem saber o que ele pretende fazer com a inflação em alta surpreendente até para o presidente do Banco Central. É o mistério bolsonarista.

A renda média dos brasileiros caiu 9% no ano passado, o que significa uma sociedade mais empobrecida do que estava no período anterior à pandemia, quando Bolsonaro começou a governar. Quem está no mercado de trabalho formal perdeu, no ano passado, 3,5% do valor real do salário em relação a 2020.

À margem das estradas por onde Bolsonaro tem trafegado escoltado por motociclistas estão cidades com 23% dos moradores abrigados em domicílios nos quais a renda média individual é de no máximo um quarto do salário-mínimo (R$ 303 mensais).

O candidato Bolsonaro tem o direito de continuar a batalhar pela reeleição em comícios semanais ainda que, em última análise, são custeados pelos cofres públicos — pratica adotada pelos antecessores no Palácio do Planalto, como o seu adversário Lula, líder nas pesquisas.

Poderia, no entanto, começar a decifrar o grande enigma de campanha, suas ideias para o Brasil a partir do ano que vem. Não importa que sejam desconectadas da realidade como aquelas de 2018.

Somavam 81 páginas de promessas sob o título “O caminho da prosperidade”. Antes de registrá-las na Justiça Eleitoral, ele enfeitou-as na capa com uma citação bíblica (“E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará — João, 8:32) — a mesma colada no laptop que usa para trabalhar no Palácio do Planalto.

Pode até reimprimir, só não deve esquecer de mudar a data. O eleitorado merece, ao menos, saber que está pagando uma nova conta pela reedição do velho papel pintado.