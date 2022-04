Bolsonaro: “A crise não é só no Brasil, não tem como me culpar”

“Na Argentina o preço da carne quase triplicou, no Brasil aumentou, mas não foi tudo isso. Bem, a inflação está no mundo todo, Reino Unido, Estados Unidos… E agora, não só um candidato aí (faz gesto de nove dedos), querem botar a culpa em mim ‘a culpa é do presidente’. A inflação, o preço dos combustíveis, o preço da energia elétrica. O que que eles fizeram durante a pandemia? O que que os governadores que são simpáticos ao Lula fizeram? Impuseram as maiores medidas restritivas em todo o Brasil. Quais são as consequências, inflação, desajuste da economia. A minha proposta sempre foi combater o vírus e combater o desemprego (…) Quando se fala em economia, também, eu não me lembro do que aconteceu em 2015, não lembro de crise parecida com essa da pandemia. Mas em 2015, com a crise, o que que o Lula falou [cita notícia de jornal]: “Em vez de carne todo dia, pobre às vezes só terá arroz.” Temos problema atualmente no Brasil e no mundo? Temos. Não é apenas no Brasil. É no mundo todo. Não tem como me culpar. E quero deixar bem claro: não tenho como decidir preço de combustível na Petrobras.”