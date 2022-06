Bolsonaro: “A crise dos combustíveis deve se agravar, tá?”

A União Europeia decidiu não importar mais petróleo da Rússia. Os Estados Unidos tentaram há pouco tempo importar petróleo da Venezuela, do Maduro. O americano falou que não vai aumentar a sua produção de petróleo. O Brasil não tem como aumentar a dele. Em consequência, a crise dos combustíveis deve se agravar, tá? No mundo todo. Se fosse só aqui podiam me culpar, mas é no mundo todo (…) O [Michel] Temer fez a tal da PPI [política de paridade de preço internacional], o preço com paridade internacional. Mudamos o ministro das Minas e Energia, e estamos tentando aí ‘abrir’ a Petrobras, tá?”

(Jair Bolsonaro.)