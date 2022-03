Biden sobre o apoio da China à Rússia: “Xi estaria se colocando em perigo”

“Com o presidente Xi Jinping, da China… Tive uma conversa muito direta com Xi, agora, acho, seis dias atrás, sete dias atrás, nesse intervalo. E deixei claro para ele, não fiz ameaças, mas deixei claro para ele que me certificaria de que ele entendesse as consequências de ajudar a Rússia, conforme relatado e esperado. Não fiz nenhuma ameaça, mas apontei o número de corporações americanas e estrangeiras que deixaram a Rússia como resultado de seu comportamento bárbaro. Indiquei o quanto ele sabia, porque tivemos longas discussões no passado sobre seu interesse em garantir que tenhamos relações econômicas e crescimento econômico com a Europa e os Estados Unidos. E indiquei que ele estaria se colocando em perigo naqueles objetivos se, de fato, for adiante. Não vou comentar detalhes sobre o que fazemos ou não sabemos como resultado dessa conversa. Mas amanhã é, é amanhã ou na próxima segunda que Ursula [von der Leyen, presidente da Comissão Europeia] vai ter aquela conferência com a China?… Em 1º de abril… Tivemos discussões, porque acho que a China entende que seu futuro econômico está muito mais ligado ao Ocidente do que à Rússia. E assim, eu espero que ele não se comprometa.”

(Joe Biden, presidente dos Estados Unidos.)