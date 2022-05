Belluzzo: “Para preservar a Petrobras, faz o fundo público”

“Para você preservar a Petrobras, do ponto de vista empresarial, faz o fundo público [de estabilização dos preços dos derivados de petróleo]. Você não vai interferir [na política de paridade dos preços domésticos com os do mercado internacional]. O Brasil podia usar o imposto sobre a exportação de petróleo para criar um fundo de estabilização, e impedir que isso [o impacto da alta do petróleo] passe para o conjunto da economia. Não é intervenção como eles [no governo] querem dizer. É uma coordenação para evitar que os choques de preços [externos] passe para dentro do país. Isso é mais antigo do que andar para frente. Esses caras [da Economia] não sabem nada, ficam dizendo bobagem.”

(Luiz Gonzaga Belluzzo, economista, a Douglas Rodrigues, do Poder360. Há um ano o governo reluta em apoiar a criação desse fundo de estabilização de preços, que poderia chegar a R$ 100 bilhões. O Senado aprovou o projeto, que permanece parado na Câmara.)