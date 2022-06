Barroso: “Sem atuação efetiva do Estado, Amazônia vai ser terra sem lei”

“Sem uma atuação efetiva e determinada do Estado brasileiro, a Amazônia vai cair, progressivamente, em situação de anomia, de terra sem lei. É preciso reordenar as prioridades do país nessa matéria.”

(Luis Roberto Barroso, juiz do Supremo Tribunal Federal, relator de ações sobre a proteção de terras e dos povos indígenas, no texto de uma ordem judicial ao governo para intensificar as buscas pelo jornalista britânico Dom Phillips e o servidor da Funai Bruno Pereira, desaparecidos no Vale do Javari, na Amazônia, desde o último dia 5.)