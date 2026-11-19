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O quarto governo Lula enfrenta um cenário econômico desafiador com desvalorização acentuada do real, inflação elevada e cestas básicas mais caras, impactando o custo de vida. As projeções de crescimento do PIB para 2027 caíram significativamente. A turbulência se origina no desequilíbrio das contas públicas e na ausência de um plano econômico claro do presidente. Compreenda as causas e impactos dessa instabilidade.

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Há uma nuvem de confusão se formando no céu de Brasília na transição para o quarto governo Lula. Goste-se ou não da mensagem, está evidente no quadro econômico pós-eleitoral:

• O real ficou muito desvalorizado para o padrão de consumo doméstico: a cotação chegou a 5,86 reais por dólar nesta quarta-feira (18/11), bem acima da média de outubro, que foi de 5,12 reais. A desvalorização da moeda nacional vai aumentar ainda mais o custo de vida. E isso não é pouca coisa.

• Lula chamava inflação de carestia antes de chegar ao Planalto, vinte e três anos atrás. No mês da sua reeleição ao quarto mandato, a cesta básica de alimentos básicos subiu para R$ 951,37 em São Paulo e chegou a R$ 939,39 no Rio.

• Não houve nada fora do padrão dos últimos doze meses, contados até outubro, quando a comida ficou bem mais cara nos três maiores colégios eleitorais: a cesta básica aumentou 12,3% na cidade de São Paulo, 13,1% em Belo Horizonte e 17,2% no Rio — informa o Dieese, entidade intersindical com experiência de sete décadas em pesquisas de preços.

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• Desvalorização cambial, inflação alta e uma das taxa de juros mais altas do planeta tendem a derrubar expectativas de crescimento da economia. É que o está acontecendo nas previsões empresariais para o próximo ano. Meses atrás, apostava-se num aumento de 1,5% do Produto Interno Bruto em 2027. Agora, a estimativa mais frequente entre empresas industriais e comerciais é a de crescimento máximo do PIB de 0,5%, em comparação com o ano passado.

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A turbulência econômica tem origem no desequilíbrio das contas públicas. Lula atravessou os últimos três anos aumentando gastos e dívidas públicas muito além da capacidade do Estado brasileiro, mesmo depois de sucessivos aumentos na arrecadação — foram 37 nas contas da oposição.

Além disso, aumentou os gastos na média de um bilhão de reais por dia durante a campanha de reeleição. E evitou apresentar proposta convincente para reequilíbrio das contas públicas. Depois de reeleito, aumentaram as incertezas sobre o rumo do próximo governo.

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Em meio aos sinais de possível tumulto na economia, mandou ao Congresso um conjunto de medidas para “ajuste fiscal”, com o cuidado de não deixar visíveis as suas digitais e debitar o custo político do pacote ao ministro do Planejamento, Bruno Moretti. O país, agora, conhece o “Plano Moretti”, mas continua sem saber qual é o “Plano Lula” para a economia, se é que existe.

Lula conseguiu aprovar o pacote no Senado com enorme vantagem (69 votos a favor, 2 contra). O senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator do projeto, anunciou a possibilidade de corte de R$ 50 bilhões nas despesas públicas com o pacote já desidratado. Será votado na Câmara, na próxima semana.

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É insuficiente para investidores, que financiam a dívida estatal. É excessivo para parcelas expressivas do PT e partidos satélites, que acreditam ter recebido um cheque em branco de 64 milhões de eleitores.