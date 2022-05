As mulheres estão derrotando Bolsonaro nas pesquisas

As mulheres estão derrotando Jair Bolsonaro, indicam as pesquisas.

Maioria no eleitorado (com 53% dos votos), elas são responsáveis pela vantagem que Lula mantém há quase um ano na disputa presidencial.

Na semana passada, por exemplo, davam a Lula mais de 25 pontos percentuais à frente de Jair Bolsonaro.

Entre os homens, Lula e Bolsonaro estão praticamente empatados.

Isso é constatado tanto em pesquisas presenciais, como as realizadas pela Quaest (com 2 mil entrevistas), quanto em sondagens telefônica, como as do Ipespe (1 mil consultas).

Prevalece a rejeição a Bolsonaro, confirmada pela crítica feminina ao desempenho dele e de seu governo.

A avaliação negativa das mulheres se mantém no patamar de 50%, dez pontos percentuais acima da taxa de desaprovação dos homens.

Bolsonaro tem um problema com as mulheres. Aparentemente, elas não gostam da imagem que ele cultiva, de governante com um plano para o aquartelamento da sociedade no fundamentalismo bíblico, e empenhado em semear armas nas ruas.

Repudiam, também, a forma como ele administra o país — antes na pandemia, agora na crise econômica.