Anvisa adverte: “Temos mais de 14 mortes de crianças ao mês”

“Nós temos 301 crianças mortas na faixa de 5 a 11 anos desde que a Covid-19 começou até o início de dezembro. Nestes 21 meses, numa matemática simples, nós temos um pouquinho mais de 14 mortes de crianças ao mês, praticamente uma a cada dois dias. Então, acho que essa informação à sociedade se faz necessária. Quais são as entidades que já se manifestaram pela qualidade, segurança e eficácia dessas vacinas? A Anvisa, o Conass [Conselho Nacional de Secretários de Saúde], o Conasems [Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde] e também a própria Câmara Técnica de assessoramento do Ministério da Saúde, a CTAI. Então qual será a entidade científica que falta ser consultada neste país? Entendo que o ministério precisa apresentar à sociedade a justificativa do porquê de nós mantermos inalterada uma estatística macabra [de mortes de crianças]. (…) Essa vacina é usada no mundo inteiro. No dia de hoje, são mais de 7 milhões de doses aplicadas.”

(Antonio Barra Torres presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, à repórter Melissa Duarte, do Globo.)