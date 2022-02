Aliança com Lula ficou muito cara para Eduardo Paes e o PSB

Lula completou sete meses na liderança das pesquisas eleitorais, e com larga vantagem sobre Jair Bolsonaro, o segundo colocado.

Essa posição o deixou confortável para desenhar um “movimento”, como define, relevante à consolidação da sua candidatura.

Dentro do PT, as conversas fluíram. Em alguns casos até com menos resistência do que seria previsível.

Em São Paulo, impôs a opção preferencial pelo ex-governador paulista Geraldo Alckmin como seu vice.

No Pará, levou o senador petista Paulo Rocha a aceitar a renúncia ao projeto de reeleição, abrindo caminho para aliança com o senador Jader Barbalho, do MDB: o PT vai apoiar o herdeiro do clã, Helder, que governa o Estado, em troca do apoio a Lula.

Em outras negociações prevalece o impasse, e os aliados possíveis começam a procurar alternativas. É o caso de Eduardo Paes, do PSD, prefeito do Rio.

Na quarta-feira, Paes se aliou ao PDT na disputa pelo governo estadual. Hoje, recebe Ciro Gomes, candidato presidencial desse partido.

Paes governa, pela terceira vez, a cidade que concentra cinco milhões de eleitores, mais de um terço dos votos disponíveis no Estado. Em 2018, Jair Bolsonaro venceu (com mais de 60% dos votos) nas zonas eleitorais cariocas — única exceção foi a do bairro de Laranjeiras. Dois anos depois, Paes retomou o poder na capital fluminense.

Desde maio do ano passado, Paes e Lula ensaiam um acordo sobre a disputa estadual. Depois de oito meses, o prefeito mudou de ideia, e já não considera Lula “fator relevante” ao seu projeto político local.

“A posição [dele] tem sido: ‘Quero governo do Estado, Senado e Presidência da República e quem quiser vir que bata palma pra mim” — criticou em conversa com os repórteres Cristian Klein e Francisco Góes, do Valor. “A postura do Lula, eu diria com certo ‘salto alto’ no Rio de Janeiro, não é a de alguém que está buscando somar.”

No Rio, Lula e o PT optaram por um antigo adversário de Paes, o deputado federal Marcelo Freixo, candidato do PSB ao governo estadual.

O prefeito tem candidato próprio, o advogado Felipe Santa Cruz. Retrucou avançando numa aliança local com o PDT, cujo candidato a governador é o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves, antigo militante petista.

Além do comodismo de Lula, Paes censura o PT pelo vício da hegemonia nas alianças. É, basicamente, a mesma crítica repetida há meses pelo presidente do PSB, Carlos Siqueira, que negocia uma federação com o partido de Lula, junto com o PCdoB e o PV.

Ampla maioria dos 30 deputados federais do PSB acha que teria melhores chances de reeleição se houver um acordo com Lula e o PT. A dificuldade identificada pelo negociador Siqueira está na reciprocidade.

Federação significa atuação conjunta, como um partido unificado, com normas definidas em estatuto e válidas por quatro anos. Tudo certo, mas quem comanda?

A fórmula proposta pelo PT foi a de um grupo composto por 50 votos. Nesse colegiado os petistas ficariam com a maioria decisória (54%, ou 27 votos). Ao PSB caberia uma fatia (30%, ou 15 votos). PCdoB e PV dividiram o restante (16%, oito votos).

Além de se submeter à maioria petista nesse “politburo” da federação partidária, os sócios do partido de Lula teriam que aceitar um pacote de candidaturas nos Estados.

Em São Paulo, por exemplo, a preferência seria pelo candidato do PT, Fernando Haddad, ao governo estadual. O PSB, porém, considera importante à sobrevivência ter candidato próprio, no caso o ex-governador Márcio França.

O impasse nas negociações do PSB e a decisão de Paes de se aproximar de Ciro Gomes e do PDT mostram que, para ambos, o custo da aliança com Lula e o PT se tornou excessivo.