Alckmin sobre Lula: “Apoiar não significa deixar de emitir discordância”

A política é a arte do bem comum, a mais difícil das atividades humanas. [Nas disputas com Lula] nunca colocamos em risco a questão democrática, o debate era de outro nível. Democracia é um valor, um princípio. Nossa primeira tarefa é combater a mentira, ela é o que há de pior para o regime democrático. Aqueles que criticam, que desconfiam, que agem de maneira displicente em relação ao resultado das eleições, estão ofendendo a democracia. Aqueles que ameaçam o Parlamento, estão ameaçando a democracia. Aqueles que agridem o Supremo Tribunal Federal, estão agredindo a democracia (…) Apoiar não significa deixar de emitir discordância. Igualmente, é preciso não confundir discordância com ultimato, nem lealdade com subserviência. Lealdade é um valor praticado por companheiros, mas há um tipo de lealdade que se sobrepõe a todas, a lealdade aos destinos do Brasil, e é essa que nos une e nos congrega.”

(Geraldo Alckmin, médico, fundador do PSDB e político que mais tempo governou o Estado de São Paulo, que ontem migrou para o PSB, partido pelo qual deverá ser candidato à vice-presidência na chapa liderada por Lula, do PT.)