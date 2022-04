Alckmin sobre Bolsonaro: “É um governo que atenta contra a democracia”

“Política não é uma arte solitária. É lamentável vermos hoje um governo que atenta contra a democracia, que atenta contra as instituições. O que melhor define as nações que vão bem, é exatamente ter boas instituições. O inverso de boas instituições é a autocracia. É o governo do ‘eu quero, eu faço’, por cima da lei e do interesse público, do interesse do povo. O resultado é a maior crise das últimas décadas.”

(Geraldo Alckmin, ex-governador paulista e indicado pelo PSB à vice-presidência na chapa de Lula, do PT.)