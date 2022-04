Aécio sobre a crise no PSDB: “Falta uma liderança nacional”

“Infelizmente, o presidente Bruno Araújo hoje atua muito mais como advogado dos interesses do [governador de São Paulo] Rodrigo Garcia do que como presidente nacional do PSDB. Tenho por ele enorme estima pessoal. Fiz ele ministro de estado no governo [de Michel] Temer, como presidente do partido, nos representando. Mas, infelizmente, vem faltando ao partido uma liderança nacional que coloca o interesse dos outros 26 estados [e do Distrito Federal] na balança, na hora da tomada de decisões.”

(Aécio Neves, líder do PSDB na Câmara, sobre a crise no PSDB. Ele batalha pelo veto à candidatura presidencial de João Doria, que venceu as prévias do partido, e, agora, também luta pelo controle da direção nacional do PSDB.)