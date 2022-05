Giro VEJA: 26 de maio

Bolsonaro torceu o nariz, mas abraçou diálogo com Joe Biden

O presidente Jair Bolsonaro decidiu participar da Cúpula das Américas, prevista para acontecer entre os dias 6 e 10 de junho, em Los Angeles. A agenda inclui uma reunião bilateral com Joe Biden, a primeira desde que o presidente norte-americano substituiu Donald Trump no comando da Casa Branca. A viagem de Bolsonaro aos EUA e as conversas do ex-presidente Lula para a eleição são os temas do Giro VEJA desta quinta.