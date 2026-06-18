80% dos eleitores rejeitam candidato ligado a fraudes do Master e do INSS
Pesquisa mostra que 58% pretendem votar em candidatos novos e só 29% preferem reeleger deputados federais
Oito em cada dez eleitores não pretendem votar “de jeito nenhum” em candidatos a deputado federal ou a senador que estejam associados a escândalos, como o dos roubos aos aposentados e pensionistas do INSS e o das fraudes do Banco Master.
Há 16% do eleitorado que admite a possibilidade de votar, mas, ressalva: depende do envolvimento do candidato. É o que mostra pesquisa MDA/CNT realizada na semana passada em 120 municípios.
Os casos Master e INSS disseminaram desconfiança em relação ao Congresso, que em outubro renova mandatos de 513 deputados e de 54 senadores.
A alta taxa de rejeição aos envolvidos ou associados à corrupção do Master e do INSS é realçada pela circunstância de ampla indefinição do voto para o Congresso.
Para 83% dos eleitores está cedo para escolher candidato a deputado e a senador — cerca de 47% preferem aguardar o início da campanha em agosto e 36% acham conveniente definir perto da eleição.
Um detalhe nessa pesquisa chama atenção: quase dois terços (58%) dos eleitores declaram intenção de votar em candidatos novos à Câmara dos Deputados. Só 29% preferem reeleger deputados federais.