80% dos eleitores rejeitam candidato ligado a fraudes do Master e do INSS

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Pesquisa MDA/CNT revela que 8 em cada 10 eleitores rejeitam candidatos a deputado ou senador envolvidos em escândalos como os do INSS e Banco Master. Há alta indefinição do voto, a pouco mais de três meses das eleições. Mas está clara a preferência de quase dois terços por candidatos novos ao mandato de deputado federal.

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Oito em cada dez eleitores não pretendem votar “de jeito nenhum” em candidatos a deputado federal ou a senador que estejam associados a escândalos, como o dos roubos aos aposentados e pensionistas do INSS e o das fraudes do Banco Master.

Há 16% do eleitorado que admite a possibilidade de votar, mas, ressalva: depende do envolvimento do candidato. É o que mostra pesquisa MDA/CNT realizada na semana passada em 120 municípios.

Os casos Master e INSS disseminaram desconfiança em relação ao Congresso, que em outubro renova mandatos de 513 deputados e de 54 senadores.

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A alta taxa de rejeição aos envolvidos ou associados à corrupção do Master e do INSS é realçada pela circunstância de ampla indefinição do voto para o Congresso.

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Para 83% dos eleitores está cedo para escolher candidato a deputado e a senador — cerca de 47% preferem aguardar o início da campanha em agosto e 36% acham conveniente definir perto da eleição.

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Um detalhe nessa pesquisa chama atenção: quase dois terços (58%) dos eleitores declaram intenção de votar em candidatos novos à Câmara dos Deputados. Só 29% preferem reeleger deputados federais.