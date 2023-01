Delegados cedidos: o amargo regresso

Jorge Pontes foi delegado da Polícia Federal e é formado pela FBI National Academy. Foi membro eleito do Comitê Executivo da Interpol em Lyon, França, e é co-autor do livro Crime.Gov - Quando Corrupção e Governo se Misturam.

Vários jornais e sites de notícias veicularam nesta quinta-feira, 5 de janeiro, que o Ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino publicou uma portaria que poderá inviabilizar a permanência do ex-ministro da Justiça Anderson Torres como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal.

De acordo com o ato baixado por Dino, quem responder a inquéritos policiais ou processos disciplinares não poderá mais ser cedido. E o delegado Anderson Torres teria se tornado alvo de um inquérito no Tribunal Superior Eleitoral – TSE, que foi instaurado a partir de sua participação em uma live com o então presidente Jair Bolsonaro, por conta de ataques e fakes news disparados contra as urnas eletrônicas.

Enfim, depois de uma passagem desastrosa pelo Ministério da Justiça, chega a ser um escárnio vermos Anderson Torres sendo reconduzido ao cargo de secretário de segurança pública do Distrito Federal. Por que cargas d’água “escolhas políticas” viraram praticamente sinônimo de “escolhas equivocadas”? Que exemplo esse tipo de situação passa para o corpo de delegados da Polícia Federal?

A propósito, seria salutar – para a própria Polícia Federal – que sofre um déficit histórico de autoridades policiais para condução de seus inquéritos, que os deferimentos dessas cessões de delegados fossem mais criteriosos e restritivos, e, também, seus prazos mais delimitados. Há delegados que têm mais tempo cedidos do que em atividade policial na própria PF, um absurdo que denota falta de controle da administração pública federal sobre uma atividade tão relevante para a sociedade.

A bem da verdade, tanto Andrei Passos Rodrigues, o novo diretor-geral da Polícia Federal, delegado experiente e extremamente profissional, como o seu chefe hierárquico, o Ministro Flávio Dino parecem estar começando muito bem suas respectivas gestões, já tendo “virado a chave” em processos importantes, o que nos faz acreditar que a PF vai seguir seu rumo inabalável como órgão do estado brasileiro.

