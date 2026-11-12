Crise dos relatórios da PF está na conta de Fachin
Afastamento de delegados e rejeição de relatório sobre fraudes do Banco Master beneficiam cúmplices e questionam STF
A crise gerada pelo afastamento dos delegados federais Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes da investigação que apura as fraudes do Banco Master, assim como a rejeição ao relatório elaborado por essas duas autoridades, joga a favor apenas de Daniel Vorcaro e de seus cúmplices.
Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Kassio Nunes Marques, que devem muitas explicações à sociedade brasileira, também foram beneficiados com o bate-cabeça que vem ocorrendo com a nossa Polícia Judiciária da União.
Sempre bom lembrar que, por mais que os interessados na impunidade de ministros do STF — envolvidos com fatos criminosos — possam agir para atrasar a instauração das investigações, a população brasileira e a imprensa em peso definitivamente não irão esquecer esse tema. Não ocorrerá uma amnésia coletiva que acometerá 215 milhões de brasileiros.
Voltando à crise da Polícia Federal, essa poderia ter sido facilmente evitada se o ministro Edson Fachin tivesse despachado com os delegados encarregados das investigações, explicando e detalhando diretamente às autoridades de polícia judiciária o que ele desejava como conteúdo e forma do relatório.
O retorno do relatório a Fachin, então, faria o mesmo trajeto non-stop, sem passar pelo crivo de chefes hierárquicos administrativos, que não têm poder de ingerência sobre o trabalho e as convicções de um delegado que funciona em atividade de polícia judiciária.
Poderia, também, ter poupado o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, de ser a interposta pessoa para receber as orientações e repassá-las a quem de direito.
Esse “telefone sem fio” foi uma péssima ideia.
Afinal de contas, se Fachin tivesse conversado — a sós — com os delegados Cola e Cajé, teria sido uma conversa direta entre um juiz e duas autoridades de polícia judiciária. As chances de equívocos e mal-entendidos seriam mínimas.
Obviamente é do conhecimento do ministro Fachin que o ministro André Mendonça, por cautela, quando cuidava desse processo, já havia determinado aos delegados que não passassem informações sobre as investigações para nenhum de seus superiores hierárquicos, e que Mendonça chegou, inclusive, ao extremo de afastar o diretor-geral de suas funções.
Está claro que há suspeitas, há tensão e há desconfianças. E há, sobretudo, a necessidade da manutenção do sigilo sobre o que vem sendo obtido pelas investigações. Sigilo se mantém com compartimentação. A crise que o Dr. Andrei enfrenta neste momento poderia ter sido evitada pelo ministro Fachin.
Como se não bastasse ter “queimado a largada”, o ministro Fachin segue assistindo à crise sem esboçar reação alguma, como se não tivesse absolutamente nada com o caso.
E Fachin certamente ainda pode dar um jeito nessa situação.
Dois delegados com funções de polícia judiciária são afastados, um relatório de polícia judiciária é descartado, e ele, destinatário do material, não se manifesta e não age. O mínimo que poderia fazer, neste momento, seria procurar saber o teor do relatório que foi descartado pela diretoria da PF.
Quem poupa o lobo é diretamente culpado pela morte das ovelhas, já dizia o ditado.
Enquanto isso, o tempo passa, e Daniel Vorcaro e seus cúmplices — nos Três Poderes da República — agradecem.