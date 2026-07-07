Xuxa revela como ficou vida sexual após a menopausa

Xuxa Meneghel afirmou que a menopausa não trouxe impactos negativos para sua vida sexual e revelou que, na verdade, a fase marcou uma transformação positiva. Em entrevista, a apresentadora, de 63 anos, contou que passou pelo período de forma tranquila e disse que sua vida íntima mudou muito depois dos 50. “Eu descobri a liberdade de ser você do jeito que você quer ser. Pode parecer infantil demais para algumas pessoas, pode parecer abusado demais para outras ou pode parecer até vulgar para algumas pessoas, mas não importa”, refletiu. Ao falar sobre o relacionamento de 13 anos com Junno Andrade, ela afirmou que a parceria é “regada com muito amor, muito sexo e muito tesão”.

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