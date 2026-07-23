Vício em pornografia: o que há por trás do alerta feito por Eliezer?

O vídeo publicado por Eliezer, marido da influenciadora Viih Tube, reacendeu um debate cada vez mais frequente nas redes sociais: o suposto vício em pornografia” Embora o ex-BBB tenha afirmado que nunca enfrentou esse problema, ele alertou para os impactos que o consumo excessivo pode causar na vida afetiva e na forma como homens enxergam o sexo e os relacionamentos, levando milhares de internautas a compartilhar experiências semelhantes.

A ciência, porém, recomenda cautela com o termo. O consumo problemático de pornografia ainda não é oficialmente classificado como um vício pela Organização Mundial da Saúde (OMS), mas especialistas reconhecem que ele pode se tornar um transtorno quando a pessoa perde o controle sobre o comportamento e continua consumindo conteúdo sexual apesar das consequências negativas, como prejuízos no trabalho, isolamento social e conflitos nos relacionamentos. Estudos estimam que entre 3% e 15% das pessoas apresentem esse padrão de uso, mais comum entre homens, e apontam que fatores como impulsividade, depressão, solidão e dificuldade para lidar com emoções podem aumentar o risco.