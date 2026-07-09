Trump é condenado a pagar US$ 5,8 milhões a escritora por abuso sexual

O presidente Donald Trump foi responsabilizado por abuso sexual e difamação contra a escritora E. Jean Carroll, em uma ação civil que resultou em uma indenização de cerca de US$ 5,8 milhões (aproximadamente R$ 32 milhões). A Justiça Federal dos Estados Unidos autorizou agora a liberação do valor, que estava depositado em juízo.

Carroll afirma que foi atacada por Trump em uma loja de departamentos de Nova York na década de 1990. Embora o presidente negue as acusações, um júri concluiu, em 2023, que ele era civilmente responsável pelo abuso sexual e pela difamação da escritora, após declarações públicas em que desqualificou o relato dela. Após a Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitar um recurso da defesa, o juiz responsável pelo processo autorizou o pagamento da indenização.