Tenistas precisarão comprovar sexo biológico para competir

A Associação de Tênis Feminino (WTA) passará a exigir testes genéticos obrigatórios de todas as atletas do circuito a partir desta semana. A medida faz parte da nova política de elegibilidade da entidade e determina que a participação nas competições será definida com base no sexo biológico. O protocolo prevê um exame único para identificar a presença do gene SRY, geralmente associado ao cromossomo Y. Segundo a WTA, atletas que apresentarem esse marcador serão consideradas homens biológicos para fins de elegibilidade nas competições femininas.

A entidade afirma que a mudança busca preservar a igualdade de condições esportivas e alinhar seus critérios às diretrizes anunciadas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para os Jogos de Los Angeles-2028. Em comunicado, a WTA ressaltou que a política diferencia sexo biológico de identidade de gênero e afirmou que a iniciativa não pretende desrespeitar ou questionar a identidade ou a dignidade das atletas, mas estabelecer critérios uniformes para a participação no circuito feminino.