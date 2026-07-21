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Comportamento

Tenistas precisarão comprovar sexo biológico para competir

Mudança impacta o caminho das atletas até os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 16h19 | Atualizado em 22 jul 2026, 16h30
Bia Haddad durante partida de estreia em Roland Garros: derrota de virada para tenista britânica
Bia Haddad durante partida de estreia em Roland Garros: derrota de virada para tenista britânica  (Anne-Christine POUJOULAT/AFP)
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A Associação de Tênis Feminino (WTA) passará a exigir testes genéticos obrigatórios de todas as atletas do circuito a partir desta semana. A medida faz parte da nova política de elegibilidade da entidade e determina que a participação nas competições será definida com base no sexo biológico. O protocolo prevê um exame único para identificar a presença do gene SRY, geralmente associado ao cromossomo Y. Segundo a WTA, atletas que apresentarem esse marcador serão consideradas homens biológicos para fins de elegibilidade nas competições femininas.

A entidade afirma que a mudança busca preservar a igualdade de condições esportivas e alinhar seus critérios às diretrizes anunciadas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para os Jogos de Los Angeles-2028. Em comunicado, a WTA ressaltou que a política diferencia sexo biológico de identidade de gênero e afirmou que a iniciativa não pretende desrespeitar ou questionar a identidade ou a dignidade das atletas, mas estabelecer critérios uniformes para a participação no circuito feminino.

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