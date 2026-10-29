‘Superestimado’, diz Fernanda Lima sobre sexo
Apresentadora é casada com Rodrigo Hilbert há mais de vinte anos
Fernanda Lima, 49, revelou que considera o sexo “superestimado” e admitiu que, com o passar dos anos, a disposição para transar nem sempre é a mesma. “Persista, porque vale a pena, mas, se já cansou, desista”, disse em entrevista a um podcast. “Tem muita gente que já cansou e está tudo certo também. Acho que o sexo é superestimado. É bom, uma delícia, tem que fazer, é uma energia vital e tal… mas também acho que as pessoas falam muito mais o que fazem”, completou. A apresentadora também brincou com o cansaço que pode acompanhar o amadurecimento: “Vai ficando mais velha e tem que tirar a roupa, [dá uma] preguiça”.