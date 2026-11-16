A suspeita de que Jensen Huang, presidente-executivo da Nvidia, teria mantido um relacionamento extraconjugal com uma mulher ligada à inteligência chinesa reacendeu o debate sobre uma antiga estratégia de espionagem conhecida como sexpionagem. A prática consiste em explorar vínculos afetivos ou sexuais para obter informações sigilosas, comprometer a reputação de pessoas influentes ou criar situações de vulnerabilidade que possam ser usadas para pressioná-las.

No caso da empresa americana, o episódio envolve Alice Huang, executiva de uma companhia parceira, apontada por autoridades de inteligência dos Estados Unidos como possível ligação com o governo chinês. A Nvidia abriu uma investigação interna, enquanto o FBI também acompanha o caso. Pequim negou as acusações.

Em artigo publicado no The Conversation, o pesquiador Robert Dover, da Universidade de Hull, trouxe à tona outros momentos históricos em que a sexpionagem foi usada como estratégia. Durante a Guerra Fria, serviços secretos soviéticos e da Alemanha Oriental aperfeiçoaram o uso dos chamados honey traps (armadilhas de mel), agentes que estabeleciam relacionamentos amorosos com funcionários públicos, militares e diplomatas para obter informações ou criar oportunidades de chantagem. “Essas relações muitas vezes começavam sem coerção. Por isso, a traição de segredos podia se prolongar por mais tempo e ser mais difícil de identificar”, analisa o professor de inteligência e segurança nacional.

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Um dos casos mais conhecidos é o do britânico John Profumo, ministro da Guerra que teve um caso com uma jovem que também se relacionava com um adido militar soviético, episódio que provocou um escândalo político no Reino Unido nos anos 1960. Segundo o especialista, a sexpionagem pode servir a diferentes objetivos, desde conseguir informações reveladas em conversas íntimas até reunir material comprometedor para coagir ou desacreditar alguém.