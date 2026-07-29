Sexo, consentimento e IA: a polêmica dos novos óculos da Meta

O avanço dos óculos inteligentes com inteligência artificial tem despertado preocupações que vão além da privacidade no dia a dia e chegam também ao campo da sexualidade. Capazes de gravar imagens de forma discreta, os dispositivos acenderam discussões sobre consentimento, especialmente em encontros, relações afetivas e momentos de intimidade.

Em Londres, o grupo ativista Everyone Hates Elon criou cartazes que imitam a identidade visual da campanha dos óculos inteligentes da Meta estrelada por Kylie Jenner. As peças foram espalhadas em pontos estratégicos da cidade para parecerem, à primeira vista, anúncios oficiais da empresa. Em uma delas, Jeffrey Epstein aparece usando os óculos acompanhado da frase “Óculos para pessoas que não pedem consentimento”, em referência aos crimes de exploração sexual pelos quais ficou conhecido.