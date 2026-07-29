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Sexo, consentimento e IA: a polêmica dos novos óculos da Meta

Protesto usa a imagem de Jeffrey Epstein para criticar os riscos dos acessórios inteligentes

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 13h03 | Atualizado em 29 jul 2026, 14h43
Homem de boné preto e blusa azul e cinza fotografa um outdoor em ponto de ônibus na Carnegie Street. O anúncio exibe o rosto de um homem barbudo de óculos e o texto Glasses for people who dont do consent AI glasses | Meta
Ativistas usam foto de Epstein para questionar limites éticos da Meta (X/Reprodução)
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O avanço dos óculos inteligentes com inteligência artificial tem despertado preocupações que vão além da privacidade no dia a dia e chegam também ao campo da sexualidade. Capazes de gravar imagens de forma discreta, os dispositivos acenderam discussões sobre consentimento, especialmente em encontros, relações afetivas e momentos de intimidade. 

Em Londres, o grupo ativista Everyone Hates Elon criou cartazes que imitam a identidade visual da campanha dos óculos inteligentes da Meta estrelada por Kylie Jenner. As peças foram espalhadas em pontos estratégicos da cidade para parecerem, à primeira vista, anúncios oficiais da empresa. Em uma delas, Jeffrey Epstein aparece usando os óculos acompanhado da frase “Óculos para pessoas que não pedem consentimento”, em referência aos crimes de exploração sexual pelos quais ficou conhecido.

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Abuso Sexual
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