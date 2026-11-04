Senador eleito no Texas, James Talarico vira meme no Brasil por causa de sobrenome

Em uma eleição histórica para o Senado do Texas, estado tradicionalmente conservador, o democrata James Talarico também acabou virando assunto entre internautas brasileiros por um motivo inusitado: seu sobrenome. A semelhança com a gíria “talarico”, usada no Brasil para designar quem flerta ou se envolve com pessoas comprometidas, foi suficiente para transformar o político em alvo de memes nas redes sociais.

A associação, porém, não é novidade para o senador eleito. Em 2020, ele já havia recorrido às redes para brincar com o próprio nome, dizendo conhecer o significado da expressão no Brasil e prometendo que não roubaria a namorada de ninguém.