Quem é a cantora condenada a pagar R$100 mil após show com sexo explícito

A Justiça de Mato Grosso condenou MC Pipokinha ao pagamento de R$ 100 mil por danos morais e coletivos após uma apresentação marcada por cenas de conteúdo sexual explícito em Corumbá, em 2023. O show ocorreu em um trio elétrico e, segundo a decisão, adolescentes de 14 anos teriam conseguido assistir à performance. Outros quatro envolvidos na organização também foram condenados, elevando o valor total da multa para R$ 162,1 mil.

Como o evento aconteceu em uma área aberta, as cenas podiam ser vistas também por quem circulava nas proximidades. Havia ainda uma escola nas imediações, e a apresentação pôde ser acompanhada de fora do evento durante o horário de aulas, ampliando a possibilidade de exposição de crianças e adolescentes ao conteúdo sexual.

Antes do evento, o Ministério Público já havia acionado o Conselho Tutelar e os organizadores haviam sido notificados sobre a presença de menores.