Psicanalista revela o principal motivo de brigas em relacionamentos

A traição perdeu espaço no ranking das maiores dores amorosas do brasileiro. Segundo a pesquisa Raio-X da Vida Afetiva do Brasileiro, conduzida pelas psicanalista Carol Tilkian e Camila Holpert, os principais problemas enfrentados nos relacionamentos foram a sobrecarga das tarefas cotidianas (22%), a dificuldade de diálogo (21%), a falta de tempo (19%) e o excesso de telas (18%). O ciúmes e a infidelidade apareceram bem atrás, citados por apenas 14,2% e 6% dos participantes, respectivamente.

Os dados sugerem uma mudança importante na forma como o amor se desgasta. Em vez de um rival de carne e osso, casais têm enfrentado adversários mais silenciosos: a rotina, a agenda lotada e o celular sempre à mão. “Vivemos um tempo de exaustão. Muitos casais estão mais preocupados com a funcionalidade da casa do que com romantismo e erotismo”, explica a psicanalista Carol Tilkian.