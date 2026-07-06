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Premiê australiano se retrata após dizer que faria sexo com cantora

Declaração do primeir-ministro gerou constrangimento público

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 13h08
Anthony Albanese, Australia's prime minister, at the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit in Bangkok, Thailand, on Saturday, Nov. 19, 2022. San Francisco will be the site of next years Asia-Pacific Economic Cooperation summit, Vice President Kamala Harris announced, giving the US a high-profile chance to showcase its vision for the regions future. Photographer: Andre Malerba/Bloomberg via Getty Images
 (Andre Malerba/Getty Images)
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Premiê australiano se retrata após dizer que faria sexo com cantora Priorize VEJA no Google

O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, virou assunto nas redes e na imprensa após admitir, durante um podcast, que escolheria a cantora Kylie Minogue para fazer sexo em uma brincadeira do tipo “casar, namorar ou transar”. Casado há poucos meses, o líder australiano acabou cedendo à provocação da apresentadora e respondeu que escolheria Kylie para “tudo”, comentário que rapidamente repercutiu e gerou críticas.

Diante da reação negativa, Albanese divulgou um pedido público de desculpas, afirmando que se arrependia da declaração. Minogue não comentou o episódio.

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