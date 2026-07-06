Premiê australiano se retrata após dizer que faria sexo com cantora
Declaração do primeir-ministro gerou constrangimento público
O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, virou assunto nas redes e na imprensa após admitir, durante um podcast, que escolheria a cantora Kylie Minogue para fazer sexo em uma brincadeira do tipo “casar, namorar ou transar”. Casado há poucos meses, o líder australiano acabou cedendo à provocação da apresentadora e respondeu que escolheria Kylie para “tudo”, comentário que rapidamente repercutiu e gerou críticas.
Diante da reação negativa, Albanese divulgou um pedido público de desculpas, afirmando que se arrependia da declaração. Minogue não comentou o episódio.