A nova Pesquisa Nacional sobre Atitudes e Estilos de Vida Sexuais do Reino Unido aponta para uma mudança curiosa entre as novas gerações: enquanto o sexo presencial perde espaço, o consumo de pornografia e a troca de imagens íntimas seguem bastante presentes. Metade dos britânicos de 16 a 24 anos afirmou ter enviado ou recebido fotos de conteúdo sexual pelo celular no último ano. Na mesma faixa etária, 86% dos homens e metade das mulheres disseram ter assistido a pornografia. Ao mesmo tempo, cerca de um terço nunca teve relações sexuais — proporção que era de aproximadamente 20% em levantamentos anteriores.

O levantamento, realizado com 6.700 pessoas de 16 a 59 anos, também mostra que a frequência sexual vem caindo entre adultos com menos de 45 anos. Se nos anos 1990 a média era de uma relação por semana, hoje é de uma a cada duas semanas. Os pesquisadores, porém, evitam atribuir essa mudança exclusivamente às telas: menor consumo de álcool, mais jovens vivendo com os pais, questões de saúde mental e os efeitos da pandemia sobre a socialização podem estar entre os fatores. Há ainda uma transformação na maneira como a intimidade é encarada: discussões mais abertas sobre consentimento parecem contribuir para que jovens se sintam mais à vontade para escolher quando — e se — querem transar.

A pesquisa também revela desconfortos que permanecem escondidos atrás da aparente liberdade sexual. Uma em cada sete mulheres relatou sofrimento persistente relacionado a experiências de seu passado sexual; entre os homens, a mesma proporção disse sentir vergonha de pensamentos ou desejos. O estudo, no entanto, não permite concluir que a pornografia esteja substituindo o sexo a dois — inclusive, seu consumo e a masturbação são menos frequentes entre quem nunca teve relações.