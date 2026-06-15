Por que tem boneca sexual na casa do presidente da Alemanha?

Uma escultura inspirada no tronco de uma boneca sexual japonesa virou assunto nas redes sociais após ser instalada no Palácio Bellevue, residência oficial do presidente da Alemanha, em Berlim. Batizada de Eva e criada pela artista alemã Alexandra Bircken, a obra integra uma exposição de arte contemporânea que aborda temas como corpo, gênero, sexualidade e representação.

A mostra, organizada pela Academia de Artes de Berlim sob o patronato do presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, ficará em cartaz entre 13 e 28 de junho. O evento também marca a despedida temporária do Palácio Bellevue, que passará por uma ampla reforma e permanecerá fechado por vários anos. Normalmente inacessível ao público, o edifício foi aberto para receber dezenas de obras de artistas contemporâneos que discutem democracia, liberdade de expressão e vida pública.