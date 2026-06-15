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Por que tem boneca sexual na casa do presidente da Alemanha?

Obra de arte contemporânea exposta no Palácio Bellevue transformou um símbolo do poder político em palco para discussões sobre sexo

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 17h37 | Atualizado em 15 jun 2026, 17h38
Escultura em formato de calcinha verde-água, com um laço na parte superior e uma abertura vertical, exibida sobre uma base de madeira clara em um ambiente interno com piso de madeira e portas marrons ao fundo
A escultura Eva, da artista alemã Alexandra Bircken (X/Reprodução)
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Uma escultura inspirada no tronco de uma boneca sexual japonesa virou assunto nas redes sociais após ser instalada no Palácio Bellevue, residência oficial do presidente da Alemanha, em Berlim. Batizada de Eva e criada pela artista alemã Alexandra Bircken, a obra integra uma exposição de arte contemporânea que aborda temas como corpo, gênero, sexualidade e representação.

A mostra, organizada pela Academia de Artes de Berlim sob o patronato do presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, ficará em cartaz entre 13 e 28 de junho. O evento também marca a despedida temporária do Palácio Bellevue, que passará por uma ampla reforma e permanecerá fechado por vários anos. Normalmente inacessível ao público, o edifício foi aberto para receber dezenas de obras de artistas contemporâneos que discutem democracia, liberdade de expressão e vida pública.

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