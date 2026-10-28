Pílula anticoncepcional masculina: como funciona o método ainda em estudo
Em desenvolvimento nos Estados Unidos, comprimido teria efeito temporário de até oito horas
Uma nova estratégia de contracepção masculina está sendo investigada por cientistas da Weill Cornell Medicine, nos Estados Unidos. A proposta é desenvolver um comprimido de efeito temporário, que poderia ser tomado cerca de meia hora antes da relação sexual e atuar por seis a oito horas. Diferentemente dos métodos hormonais de uso contínuo, a fórmula busca interferir diretamente no funcionamento dos espermatozoides. O projeto recebeu 8,2 milhões de dólares do Instituto Nacional de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano dos Estados Unidos para avançar nos estudos de segurança e toxicidade.
A estratégia consiste em inibir temporariamente a enzima adenililciclase solúvel (sAC), necessária para que os espermatozoides consigam se movimentar e alcançar o óvulo. Em testes pré-clínicos com camundongos, a abordagem apresentou efeito contraceptivo reversível, mas ainda não foi testada em humanos. Liderada pelos farmacologistas Jochen Buck e Lonny Levin, a pesquisa deverá avançar para avaliações de segurança e para o desenvolvimento de uma versão oral adequada a futuros ensaios clínicos. Se os resultados forem confirmados, a pílula poderá ampliar as alternativas de contracepção masculina e abrir espaço para uma participação maior dos homens na prevenção da gravidez.