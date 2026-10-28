Pílula anticoncepcional masculina: como funciona o método ainda em estudo

Uma nova estratégia de contracepção masculina está sendo investigada por cientistas da Weill Cornell Medicine, nos Estados Unidos. A proposta é desenvolver um comprimido de efeito temporário, que poderia ser tomado cerca de meia hora antes da relação sexual e atuar por seis a oito horas. Diferentemente dos métodos hormonais de uso contínuo, a fórmula busca interferir diretamente no funcionamento dos espermatozoides. O projeto recebeu 8,2 milhões de dólares do Instituto Nacional de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano dos Estados Unidos para avançar nos estudos de segurança e toxicidade.

A estratégia consiste em inibir temporariamente a enzima adenililciclase solúvel (sAC), necessária para que os espermatozoides consigam se movimentar e alcançar o óvulo. Em testes pré-clínicos com camundongos, a abordagem apresentou efeito contraceptivo reversível, mas ainda não foi testada em humanos. Liderada pelos farmacologistas Jochen Buck e Lonny Levin, a pesquisa deverá avançar para avaliações de segurança e para o desenvolvimento de uma versão oral adequada a futuros ensaios clínicos. Se os resultados forem confirmados, a pílula poderá ampliar as alternativas de contracepção masculina e abrir espaço para uma participação maior dos homens na prevenção da gravidez.