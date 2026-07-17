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Comportamento

Pesquisa aponta detalhe que faz toda diferença no sexo

Levantamento com mais de 4 mil pessoas mostra como os minutos após a relação sexual influenciam a intimidade e a percepção sobre o parceiro

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 18h37
Mitos persistentes sobre sexo têm sido derrubados pela ciência
 (RealPeopleGroup/Divulgação)
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Uma pesquisa com mais de 4 mil usuários, feita pelo Sexlog, indica que o pós-sexo tem um peso maior na experiência sexual do que muita gente imagina. De acordo com o levantamento, 87% dos entrevistados acreditam que os minutos seguintes à relação ajudam a fortalecer a conexão entre o casal, enquanto 68% consideram esse momento tão importante quanto o próprio sexo e 9% o avaliam como ainda mais relevante. Abraços e conchinha (36%) e conversas (29%) lideram as preferências logo após a transa. Em contrapartida, quase metade (48%) afirma já ter se frustrado com a postura da outra pessoa nesse momento, sobretudo quando ela pega o celular (27%), deixa de demonstrar carinho (17%) ou levanta imediatamente da cama (16%), atitudes que, para 83% dos participantes, revelam o grau de interesse, satisfação e intimidade na relação.

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