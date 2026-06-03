A participação em uma palestra sobre prevenção ao abuso sexual levou uma estudante de 10 anos a romper o silêncio e denunciar que era vítima de violência sexual em Manoel Urbano, no interior do Acre. Após a atividade, realizada em uma escola da rede pública na última sexta-feira, 29, a menina procurou um policial que acompanhava o evento e relatou os abusos. O caso mobilizou imediatamente o Conselho Tutelar e a Polícia Civil, que instaurou inquérito para investigar a denúncia.

A palestra fazia parte do Projeto Pequenos Brilhantes, iniciativa da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre voltada à conscientização de crianças e adolescentes sobre violência sexual, bullying e outras formas de violação de direitos. Segundo o Conselho Tutelar, a vítima recebeu acolhimento especializado e foi encaminhada, junto com a família, para acompanhamento psicológico e social.