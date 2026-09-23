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Orlando Bloom causa polêmica com cena de sexo a três com irmãs

Triângulo amoroso teve repercussão nas redes

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 15h29 | Atualizado em 23 set 2026, 15h30
Três pessoas posam para foto: um homem de camiseta bege atrás, com duas mulheres à frente. A da esquerda tem cabelo preso e blusa clara, a da direita tem cabelo solto e blusa escura
Orlando Bloom e as irmãs Kate Mara e Rooney Mara  (//Getty Images)
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Orlando Bloom causa polêmica com cena de sexo a três com irmãs Priorizar nos meus resultados Google

O novo filme de Werner Herzog, O Vale Imaginário, provocou reação nas redes sociais após sua recente exibição no Festival de Veneza. A produção traz Orlando Bloom em uma cena de sexo a três com Rooney e Kate Mara, que são irmãs na vida real e interpretam também duas irmãs na trama. A sequência chamou a atenção de espectadores, que questionaram a escolha das atrizes para a situação.

O longa acompanha Jean e Joan Holbrooke, personagens vividas pelas irmãs Mara, que se envolvem com o mesmo homem, Gareth Mulroney, papel de Bloom. A relação entre os três se mistura a uma busca por uma terra mítica, em uma história que combina desejo e obsessão. Herzog elogiou a sequência e afirmou que vê nela “muito charme e profundidade”.

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