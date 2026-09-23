Orlando Bloom causa polêmica com cena de sexo a três com irmãs

O novo filme de Werner Herzog, O Vale Imaginário, provocou reação nas redes sociais após sua recente exibição no Festival de Veneza. A produção traz Orlando Bloom em uma cena de sexo a três com Rooney e Kate Mara, que são irmãs na vida real e interpretam também duas irmãs na trama. A sequência chamou a atenção de espectadores, que questionaram a escolha das atrizes para a situação.

O longa acompanha Jean e Joan Holbrooke, personagens vividas pelas irmãs Mara, que se envolvem com o mesmo homem, Gareth Mulroney, papel de Bloom. A relação entre os três se mistura a uma busca por uma terra mítica, em uma história que combina desejo e obsessão. Herzog elogiou a sequência e afirmou que vê nela “muito charme e profundidade”.