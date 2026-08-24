O vereador que propôs organizar uma orgia dentro da prefeitura
Caso aconteceu em cidade alemã com mais de 300 mil habitantes
Um vereador de Mannheim, no sul da Alemanha, chamou atenção ao divulgar uma proposta inusitada: realizar uma festa de swing dentro da própria prefeitura, com participação de casais interessados em trocar de parceiros. Julien Ferrat, de 35 anos e sem vínculo partidário, afirma que cerca de 50 pessoas já demonstraram interesse e que os participantes sem experiência poderiam passar por uma espécie de preparação antes do evento. Para ele, a iniciativa seria uma maneira diferente de aproximar a política dos cidadãos e ainda poderia movimentar a economia local.
Ferrat chegou a tentar divulgar a ideia no Diário Oficial da cidade, usando o sugestivo título “Um paraíso nudista-swinger para Mannheim”, mas o pedido foi recusado pela administração municipal. Segundo a prefeitura, faltavam informações básicas, como data, espaço reservado e uma justificativa que relacionasse a festa às atividades do mandato. Uma porta-voz também afirmou que existem dúvidas sobre a legalidade e a viabilidade da proposta.