O vereador que propôs organizar uma orgia dentro da prefeitura

Um vereador de Mannheim, no sul da Alemanha, chamou atenção ao divulgar uma proposta inusitada: realizar uma festa de swing dentro da própria prefeitura, com participação de casais interessados em trocar de parceiros. Julien Ferrat, de 35 anos e sem vínculo partidário, afirma que cerca de 50 pessoas já demonstraram interesse e que os participantes sem experiência poderiam passar por uma espécie de preparação antes do evento. Para ele, a iniciativa seria uma maneira diferente de aproximar a política dos cidadãos e ainda poderia movimentar a economia local.

Ferrat chegou a tentar divulgar a ideia no Diário Oficial da cidade, usando o sugestivo título “Um paraíso nudista-swinger para Mannheim”, mas o pedido foi recusado pela administração municipal. Segundo a prefeitura, faltavam informações básicas, como data, espaço reservado e uma justificativa que relacionasse a festa às atividades do mandato. Uma porta-voz também afirmou que existem dúvidas sobre a legalidade e a viabilidade da proposta.